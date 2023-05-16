У Литві порахували, скільком українським військовим провели навчання

Військові інструктори з Литви підготували понад 1000 українських захисників. Про це написав міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Очільник оборонного відомства Литви пообіцяв, що до кінця року його країна подвоїть результати.

"Литовські армійські інструктори вже підготували понад 1000 українських військових і підготують ще принаймні 1000 до кінця року", – зазначив Анушаускас.

Зазначимо, навчання українських бійців на американських танках Abrams розпочнеться протягом кількох наступних тижнів.

Нагадаємо, впродовж 2023 року Збройні сили Королівства Норвегія проведуть тренування для 3200 українських військових. Норвезькі інструктори навчатимуть українців як на території Норвегії, так і за кордоном.

15 травня розпочалися військові навчання для українських військових у Латвії. Зокрема, українців тренуватимуть фахівці з Канади. Підготовка в Латвії буде зосереджена на українських молодших офіцерах, їх тренуватимуть розвідці і плануванню боїв.

Це не перші навчання для українських військових, які проводить Канада. Близько 170 спеціалістів з країни перебувають у Великій Британії і близько 80 солдатів у Польщі, де допомагають захисникам з України отримати потрібні навички.

Також, за словами американського генерала, наразі американські інструктори навчають понад дві тисячі українських військових.

Раніше Міноборони Британії заявило, що 14 тисяч українців пройшли навчання в їхній країні і повернулися захищати свою батьківщину.

Зокрема, у березні українські військові закінчили навчання на танках Challenger 2 у Великій Британії.