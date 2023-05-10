У Пентагоні назвали кількість українських військових, яких навчають американці

США продовжують тренувати підрозділи ЗСУ на новій техніці, а також навчають вести тактику за стандартами НАТО на полігоні в німецькому Графенвері. Про це розповів речник Пентагону генерал Патрік Райдер - повідомило агентство Укрінформ.

За словами американського генерала, наразі американські інструктори навчають понад дві тисячі українських військових.

“Ми зможемо й надалі забезпечувати цей вид підтримки, цю здатність навчати українців, допоки зберігатиметься потреба”, - додав речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

Подальші тренування українців залежатимуть від того, скільки Збройні сили України зможуть відправити підрозділів для проходження навчань.

Нагадаємо, вчора США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $1,2 млрд. Частину коштів також спрямують на послуги комерційних супутникових зображень та підтримку діяльності з навчання та технічного обслуговування.

Раніше Міноборони Британії заявило, що 14 тисяч українців пройшли навчання в їхній країні і повернулися захищати свою батьківщину.

Зокрема, у березні українські військові закінчили навчання на танках Challenger 2 у Великій Британії і, як повідомили, повертаються до України разом із машинами, які планується використовувати в контрнаступі проти Росії.