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В Пентагоне назвали количество украинских военных, которых учат американцы
США продолжают тренировать подразделения ВСУ по новой технике, а также обучают вести тактику по стандартам НАТО на полигоне в немецком Графенвере. Об этом рассказал спикер Пентагона генерал Патрик Райдер - сообщило агентство Укринформ.
По словам американского генерала, в настоящее время американские инструкторы обучают более двух тысяч украинских военных.
"Мы сможем и дальше обеспечивать этот вид поддержки, эту способность обучать украинцев, пока будет сохраняться потребность", - добавил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.
Дальнейшие тренировки украинцев будут зависеть от того, сколько вооруженные силы Украины смогут отправить подразделений для прохождения учений.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, вчера США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $1,2 млрд. Часть средств также будет направлена на услуги коммерческих спутниковых изображений и поддержку деятельности по обучению и техническому обслуживанию.
Ранее Минобороны Британии заявило, что 14 тысяч украинцев прошли обучение в их стране и вернулись защищать свою родину.
В частности, в марте украинские военные закончили обучение на танках Challenger 2 в Великобритании и, как сообщили, возвращаются в Украину вместе с машинами, которые планируется использовать в контрнаступлении против России.