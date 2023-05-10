В Пентагоне назвали количество украинских военных, которых учат американцы

США продолжают тренировать подразделения ВСУ по новой технике, а также обучают вести тактику по стандартам НАТО на полигоне в немецком Графенвере. Об этом рассказал спикер Пентагона генерал Патрик Райдер - сообщило агентство Укринформ.

По словам американского генерала, в настоящее время американские инструкторы обучают более двух тысяч украинских военных.

"Мы сможем и дальше обеспечивать этот вид поддержки, эту способность обучать украинцев, пока будет сохраняться потребность", - добавил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.

Дальнейшие тренировки украинцев будут зависеть от того, сколько вооруженные силы Украины смогут отправить подразделений для прохождения учений.

Напомним, вчера США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $1,2 млрд. Часть средств также будет направлена на услуги коммерческих спутниковых изображений и поддержку деятельности по обучению и техническому обслуживанию.

Ранее Минобороны Британии заявило, что 14 тысяч украинцев прошли обучение в их стране и вернулись защищать свою родину.

В частности, в марте украинские военные закончили обучение на танках Challenger 2 в Великобритании и, как сообщили, возвращаются в Украину вместе с машинами, которые планируется использовать в контрнаступлении против России.