В Киеве будут учить людей минной безопасности и действиям в кризисных ситуациях

29 и 30 апреля с 10:30 до 14:00 в Национальном ботаническом саду имени Н. Н. Гришко НАН Украины состоится информационная просветительская акция “Ты не один! Мы рядом!”. Специалисты будут обучать минной безопасности, основам оказания первой медицинской помощи, безопасному обращению с домашними животными и психосоциальной поддержке.

Организует информационно просветительскую акцию Киевская городская организация Общества Красного Креста Украины, сообщают в КГГА.

Цель акции – научить людей правильно действовать в кризисных ситуациях.

На выходных на центральной аллее парка посетители смогут получить для себя полезные знания на различных информационных локациях:

первая помощь – как помочь при ранении или кровотечении, сердечно-легочная реанимация, помощь в транспортировке пострадавшего и т.п.;

минная безопасность – как вести себя при нахождении взрывных устройств и как они выглядят;

первая помощь детям – локация "Детская академия первой помощи";

животные и безопасность – волонтеры научат детей и взрослых безопасному обращению с домашними животными;

психосоциальная поддержка жителей – психологи и инструкторы проведут консультации по направлениям Общества Красного Креста Украины.

Юных гостей мероприятия развлекут аниматоры, для них будут работать зоны разнообразных творческих мастер-классов и аквагрима и состоится пузырчатое шоу.

"Каждый желающий сможет принять участие в беспроигрышной лотерее, задонатить на лечение раненых, получить информацию о первой помощи и отработать навыки на манекенах, узнать интересные факты от настоящих кинологов", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в результате подрыва на взрывоопасных предметах в Украине погибли 124 человека, из них 6 детей.