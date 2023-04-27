В Київі навчатимуть людей мінній безпеці та діям в кризових ситуаціях

29 і 30 квітня з 10:30 до 14:00 в Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка НАН України відбудеться інформаційна просвітницька акція “Ти не один! Ми поруч!”. Спеціалісти навчатимуть мінній безпеці, основам надання першої медичної допомоги, безпечному поводженню з домашніми тваринами та психосоціальній підтримці

Організує інформаційно просвітницьку акцію Київська міська організація Товариства Червоного Хреста України, повідомляють у КМДА.

Метою акції є навчити людей правильно діяти в кризових ситуаціях.

Впродовж вихідних на центральній алеї парку відвідувачі зможуть отримати для себе корисні знання на різноманітних інформаційних локаціях:

перша допомога – як допомогти при пораненні чи кровотечі, серцево-легенева реанімація, допомога в транспортуванні потерпілого тощо;

мінна безпека – як поводитися при знаходженні вибухових пристроїв та який вигляд вони мають;

перша допомога дітям – локація «Дитяча академія першої допомоги»;

тварини та безпека – волонтери навчать дітей та дорослих безпечному поводженню з домашніми тваринами;

психосоціальна підтримка мешканців – психологи та інструктори проведуть консультації з напрямків Товариства Червоного Хреста України.

Юних гостей заходу розважатимуть аніматори, для них працюватимуть зони різноманітних творчих майстер-класів і аквагриму та відбудеться бульбашкове шоу.

"Кожен охочий зможе взяти участь у безпрограшній лотереї, задонатити на лікування поранених, отримати інформацію про першу допомогу та відпрацювати навички на манекенах, дізнатися про цікавинки від справжніх кінологів тощо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах в Україні загинуло 124 особи, з них 6 дітей.