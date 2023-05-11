У травні Латвія і Канада проведуть навчання для українських військових

Наступного понеділка, 15 травня, розпочнуться військові навчання для українських військових у Латвії. Зокрема, українців тренуватимуть фахівці з Канади - повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд.

Таким чином, як написало міжнародне агентство Reuters, програма підготовки доповнить інші зусилля Канади щодо навчання українських солдатів у Великій Британії та Польщі.

“Ми повинні продовжувати разом підтримувати Україну, тому що ціна того, щоб нічого не робити, набагато більша, ніж ціна нашої військової допомоги”, - заявила Аніта Ананд під час спільного виступу з латвійською колегою Інарою Мурнієце.

Країна вже підготувала понад 36 000 українських військовослужбовців.

Водночас підготовка в Латвії буде зосереджена на українських молодших офіцерах, їх тренуватимуть розвідці і плануванню боїв.

Це не перші навчання для українських військових, які проводить Канада. Близько 170 спеціалістів з країни перебувають у Великій Британії і близько 80 солдатів у Польщі, де допомагають захисникам з України отримати потрібні навички.

У березні прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо розповів, що Канада навчатиме українських військових тактичній медицині та продовжить до осені тренування військових інженерів.

Також, за словами американського генерала, наразі американські інструктори навчають понад дві тисячі українських військових.

Раніше Міноборони Британії заявило, що 14 тисяч українців пройшли навчання в їхній країні і повернулися захищати свою батьківщину.

Зокрема, у березні українські військові закінчили навчання на танках Challenger 2 у Великій Британії і, як повідомили, повертаються до України разом із машинами, які планується використовувати в контрнаступі проти Росії.