Канадські пластичні хірурги оперуватимуть українських військових з важкими травмами

У Польщі пластичні хірурги з Канади оперуватимуть українських військових зі складним травмами обличчя, які вони отримали під час російських обстрілів. Про це кореспондентові Укрінформу розповіли у Канадсько-українській фундації.

Впродовж двох тижнів 48 українським захисникам, які перед тим пройшли дистанційний огляд, канадські лікарі проведуть операції.

“У міському шпиталі польського міста Челядзь почалась місія канадських пластичних хірургів CUSAP, які прооперують українських пацієнтів з важкими травмами обличчя. Всі пацієнти є жертвами війни, вони зазнали травм від вогнепальної зброї та вибухів унаслідок російської агресії”, - заявили у Фундації.

Більшості пацієнтів необхідні складні посттравматичні реконструкції після отримання черепно-лицьових травм, травм м'яких тканин, верхніх і нижніх кінцівок, опіків.

В трьох операційних залах одночасно декілька бригад проводитимуть операції, кожна з яких триватиме від 5 до 15 годин.

Деяких пацієнтів канадські лікарі прооперують вдруге або втретє.

З освітньою метою запросили 15 українських хірургів, які проходять навчання у канадських колег.

Зазначимо, у Львівській області відкрили першу чергу медичного центру з протезування та реабілітації Superhumans.

Зокрема, вже працюють для пацієнтів лабораторія протезування, відділ реабілітації, реабілітаційний басейн та психологічні кабінети. До кінця року планується відкриття другого корпусу з операційним та стаціонарним відділеннями.

У березні повернулися з Естонії в Україну і продовжують реабілітацію на базі вітчизняних медичних закладів перші двоє українців, яким безкоштовно зробили біонічні протези ніг.