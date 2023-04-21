Студентів-медиків будуть залучати для допомоги при воєнному стані або карантині

Уряд затвердив порядок залучення до надання медичної допомоги окремих категорій осіб при карантині, надзвичайній ситуації, надзвичайному або воєнному стані. Зокрема, зможуть залучати студентів старших курсів.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Постанова уряду визначає, що залучати зможуть:

лікарів-інтернів;

лікарів-спеціалістів та молодших спеціалістів із медичною освітою без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії;

фармацевтичних працівників;

студентів старших курсів за спеціальностями "Медицина", "Медсестринство", "Стоматологія", "Технології медичної діагностики та лікування", "Медична психологія", "Фармація, промислова фармація" (спеціалізація "Фармація"), "Терапія та реабілітація", "Педіатрія" галузі знань "Охорона здоров’я".

Також визначено механізм залучення до надання меддопомоги у закладах охорони здоров’я, зокрема - відрядження, укладання цивільно-правових або трудових договорів та направлення здобувачів вищої освіти для проходження виробничої практики.

Зазначається, що завдяки змінам вдасться задовольнити додаткову потребу в кадрах.

Нагадаємо, що з усього світу за 11 місяців 2023 року було пожертвувано 1,3 млрд грн на підтримку медичної сфери України. Кошти надійшли на платформу United24. Частину коштів спрямували на придбання сучасних реанімобілів типу “С”, апаратів зовнішньої фіксації та вакуумної терапії ран, генераторів.