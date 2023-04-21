Студентов-медиков будут привлекать для помощи при военном положении или карантине

Правительство утвердило порядок привлечения к оказанию медицинской помощи отдельных категорий лиц при карантине, чрезвычайной ситуации, чрезвычайном или военном положении. В частности, могут привлекать студентов старших курсов.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Постановление правительства определяет, что смогут привлекать:

врачей-интернов;

врачей-специалистов и младших специалистов с медицинским образованием без требования аттестации на присвоение или подтверждение квалификационной категории;

фармацевтических работников;

студентов старших курсов по специальностям "Медицина", "Медсестринство", "Стоматология", "Технологии медицинской диагностики и лечения", "Медицинская психология", "Фармацевтика, промышленная фармацевтика" (специализация "Фармацевтика"), "Терапия и реабилитация", " Педиатрия" области знаний "Здравоохранение".

Также определен механизм привлечения к оказанию медпомощи в учреждениях здравоохранения, в частности, командировки , заключение гражданско-правовых или трудовых договоров и направление соискателей высшего образования для прохождения производственной практики.

Отмечается, что благодаря изменениям удастся удовлетворить дополнительную потребность в кадрах.

Напомним, что со всего мира за 11 месяцев 2023 года было пожертвовано 1,3 млрд грн в поддержку медицинской сферы Украины. Средства поступили на платформу United24. Часть средств были направлены на приобретение современных реанимобилей типа "С", аппаратов внешней фиксации и вакуумной терапии ран, генераторов.