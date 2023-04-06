Неравнодушные со всего мира за 11 месяцев пожертвовали 1,3 млрд. грн. в поддержку медицинской сферы Украины. Средства поступили на платформу United24. Об этом сообщает министерство здравоохранения Украины.

Часть средств была направлена на приобретение современных реанимобилей типа “С”, аппаратов внешней фиксации и вакуумной терапии ран, генераторов.

“За неполный год было собрано более 1,3 млрд. грн! Согласно постановлению правительства, средства направляются на закупку медобеспечения (медоборудование, другие товары), восстановление и модернизацию учреждений здравоохранения. Решение об использовании средств принимает комиссия, созданная при Минздраве. Предусматривается и механизм целевых вкладов. Также проходят аудиты по соблюдению порядка использования средств. Продолжаем донатить через United24 – до Победы!”, - отметила заместитель министра здравоохранения по цифровому развитию Мария Карчевич.

Также часть средств пошла на получение аппаратов искусственной вентиляции легких для детей, новорожденных и отдельно транспортных, рентгеновских установок с С-аркой, аппаратов УЗИ (портативных и стационарных), наркозно-дыхательных аппаратов, реабилитационного оборудования, операционных столов (мобильные и для общей хирургии), химические грелки.

На очереди – бронированный эвакуационный транспорт, микроскопы для нейрохирургии, функциональные кровати.

Медицинские закупки Украины заключили контракты на 108 483 единиц оборудования на сумму 1,0478 млрд грн.

Также выделены средства на восстановление учреждений здравоохранения: КНП «Черниговский медицинский центр современной онкологии» – 26 784 628,00 грн и КНП «Черниговская городская больница №3» – 13 878 486,31 грн.

В мае 2022 года начала работать фандрейзинговая платформа United24.

Среди послов UNITED24: певица и актриса Барбра Стрейзанд, актер Марк Гэмилл, канадская актриса Кэтрин Винник, группа Imagine Dragons, артдиректор Balenciaga Дэмна, американский актер Лиев Шрайбер, режиссер Мишель Азанавичюс, астронавт Скотт Котт Котт Котт Келт Котлин Котт Келт Котлин Котт Келт Келтин Котрин. Некоторые знаменитости поддержали направление «Медицинская помощь» и помогают собирать средства на аппараты, спасающие жизнь украинцев.

Напомним, что в марте 2023 года украинцы собрали более 58,5 млн грн на дроны для ГУР, покупая соль от ГП "Артемсоль".

В феврале 2023 года в Минцифра заявили, что UNITED24 за почти 10 месяцев работы собрали более 287 млн долларов.