Українці зібрали понад 58,5 млн грн на дрони для ГУР, купуючи сіль від ДП "Артемсіль"

На дрони-камікадзе для Головного управління розвідки Міноборони завдяки проєкту "Міць. Українська кам’яна" зібрали понад 58,5 мільйонів гривень. Розвідники отримають понад 2200 безпілотників FPV.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, наприкінці проєкту Rozetka та Сільпо взяли на себе частину витрат на собівартість солі від ДП "Артемсіль". Другу частину покрили донори UNITED24.

"Тож кожна гривня збору (500 гривень з кожної пачки) направляється на дрони-камікадзе. Щоб усі українські міста були звільнені якнайшвидше", - зазначив Федоров.

Завдяки розіграшу п’ятьох пачок солі з автографом начальника ГУР Кирила Буданова було зібрано понад 8 мільйонів гривень.

Зазначимо, до річниці повномасштабного вторгнення "Артемсіль" та фандрейзингова платформа UNITED24 презентували спеціальну партію солі, видобутої в шахтах Соледара. Гроші від її продажу підуть на закупівлю дронів-камікадзе для ГУР.

Нагадаємо, глобальна ініціатива з підтримки України, запущена українською владою, UNITED24 за майже 10 місяців роботи зібрала понад 287 млн доларів.