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На UNITED24 стартує збір коштів на дрони DJI Mavic: за донат можна виграти пачку солі від ДП "Артемсіль"
Фандрейзингова платформа UNITED24 запускає збір коштів на дрони DJI Mavic 3T Thermal. За донат можна виграти одну із 500 пачок солі від ДП "Артемсіль" у спеціальному пакуванні.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Платформа UNITED24 разом з monobank, Олегом Гороховським та Ігорем Лаченковим проводить крутий збір на дрони DJI Mavic 3T Thermal. Серед учасників розіграють 500 пачок йодованої солі від ДП "Артемсіль" у спеціальному пакуванні", - зазначив міністр.
Він також повідомив, що додає ще один лот від себе - пачку солі, випущену 24 лютого 2022 року, яку йому подарували українські військові.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Цей лот буде розіграно серед тих, хто задонатить 24 гривні", - уточнив Федоров.
За його словами, кількість внесків від одного учасника необмежена.
Збір триватиме до 22:00 години 2 березня.
Зазначимо, до річниці повномасштабного вторгнення "Артемсіль" та фандрейзингова платформа UNITED24 презентували спеціальну партію солі, видобутої в шахтах Соледара. Гроші від її продажу підуть на закупівлю дронів-камікадзе для ГУР.
Нагадаємо, глобальна ініціатива з підтримки України, запущена українською владою, UNITED24 за майже 10 місяців роботи зібрала понад 287 млн доларів.