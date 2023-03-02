На UNITED24 стартует сбор средств на дроны DJI Mavic: за донат можно выиграть пачку соли от ГП "Артемсоль"

Фандрейзинговая платформа UNITED24 запускает сбор средств на дроны DJI Mavic 3T Thermal. За донат можно выиграть одну из 500 пачек соли от ГП "Артемсоль" в специальной упаковке.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Платформа UNITED24 вместе с monobank, Олегом Гороховским и Игорем Лаченковым проводит крутой сбор на дроны DJI Mavic 3T Thermal. Среди участников разыграют 500 пачек йодированной соли от ГП "Артемсоль" в специальной упаковке", - отметил министр.

Он также сообщил, что добавляет еще один лот от себя - пачку соли, выпущенную 24 февраля 2022 года, подаренную ему украинскими военными.

"Этот лот будет разыгран среди тех, кто задонатит 24 гривны", - уточнил Федоров.

По его словам, количество взносов от одного участника не ограничено.

Сбор продлится до 22:00 2 марта.

Отметим, к годовщине полномасштабного вторжения "Артемсоль" и фандрейзинговая платформа UNITED24 презентовали специальную партию соли, добытой в шахтах Соледара. Деньги от ее продажи пойдут на закупку дронов-камикадзе для ГУР.

Напомним, глобальная инициатива по поддержке Украины, запущенная украинскими властями, UNITED24 за почти 10 месяцев работы собрала более 287 млн долларов.