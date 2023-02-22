В Мінцифри розповіли, скільки зібрав проєкт UNITED24 за 10 місяців роботи

Глобальна ініціатива з підтримки України, запущена українською владою, UNITED24 за майже 10 місяців роботи зібрали понад 287 млн доларів. Про це 22 лютого повідомила пресслужба Мінцифри.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Гроші через державну фандрейзингову платформу надсилали з понад 110 країн світу. Донати, зокрема, надходили на такі основні проєкти:

За проєктом "Армія дронів" вже законтрактували 1879 дронів вартістю понад 3,7 млрд гривень, також закупили 6 антидрон-систем "Ловців шахедів".

В рамках проєктів, запущених UNITED24, понад 5672 операторів дронів пройшли навчання для управління безпілотниками й застосовують технології в бою з ворогом.

Також, як зауважили в Мінцифри, амбасадорами платформи стали десятки українських та світових лідерів, зірок, активістів, культурних діячів.

Нагадаємо, нещодавно команда UACatsDivision спільно з UNITED24 та крипто-медіа ресурсом Incrypted оголосили про створення першої національної NFT-колекції із зображенням котів-героїв ЗСУ. Усі зібрані від продажу кошти будуть скеровані на купівлю бойових морських дронів. Амбітна мета проєкту — зібрати 40 мільйонів гривень.

Щодо основних проєктів, то, наприклад, збір коштів на системи протидії іранським дронам-камікадзе Shahed-136 відкрили в Україні 14 жовтня. Метою було зібрати 100 мільйонів, але завдяки космічній підтримці українців менш ніж за дві доби зібрали 150 мільйонів гривень.