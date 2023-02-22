В Минцифре рассказали, сколько собрал проект UNITED24 за 10 месяцев работы

Глобальная инициатива по поддержке Украины, запущенная украинскими властями, UNITED24 за почти 10 месяцев работы собрали более 287 млн долларов. Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба Минцифры.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Деньги через государственную фандрейзинговую платформу присылали из более чем 110 стран мира. Донаты, в частности, поступали на следующие основные проекты:

По проекту "Армия дронов" уже законтрактовали 1879 дронов стоимостью более 3,7 млрд гривен, также закупили 6 антидрон-систем "Ловцов шахедов".

В рамках проектов, запущенных UNITED24, более 5672 операторов дронов прошли обучение для управления беспилотниками и применяют технологии в бою с врагом.

Также, как отметили в Минцифре, амбасадорами платформы стали десятки украинских и мировых лидеров, звезд, активистов, культурных деятелей.

Напомним, недавно команда UACatsDivision совместно с UNITED24 и крипто-медиа ресурсом Incrypted объявили о создании первой национальной NFT-коллекции с изображением кошек-героев ВСУ. Все собранные от продажи средства будут направлены на покупку боевых морских дронов.

Что касается основных проектов, то, например, сбор средств на системы противодействия иранским дронам-камикадзе Shahed-136 был открыт в Украине 14 октября. Целью было собрать 100 миллионов, но благодаря поддержке украинцев менее чем за двое суток собрали 150 миллионов гривен.