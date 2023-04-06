1,3 млрд гривень на українську медицину пожертвували донори з усього світу: на що пішли гроші

Небайдужі з усього світу за 11 місяців пожертвували 1,3 млрд грн на підтримку медичної сфери України. Кошти надійшли на платформу United24. Про це повідомляє міністерство охорони здоров’я України.

Частину коштів спрямували на придбання сучасних реанімобілів типу “С”, апаратів зовнішньої фіксації та вакуумної терапії ран, генераторів.

“За неповний рік було зібрано понад 1,3 млрд грн! Згідно з постановою уряду кошти спрямовуються на закупівлю медзабезпечення (медобладнання, інші товари), відбудову та модернізацію закладів охорони здоров’я. Рішення щодо використання коштів ухвалює комісія, що створена при МОЗ. Передбачається і механізм цільових внесків. Також відбуваються аудити щодо дотримання порядку використання коштів. Продовжуємо донатити через United24 – до Перемоги!”, - зазначила заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Також частина коштів пішла на отримання апаратів штучної вентиляції легень для дітей, новонароджених та окремо транспортні, рентгенівські установки з С-аркою, апаратів УЗД (портативні та стаціонарні), наркозно-дихальні апаратів, реабілітаційного обладнання, операційних столів (мобільні та для загальної хірургії), хімічних грілок.

На черзі — броньований евакуаційний транспорт, мікроскопи для нейрохірургії, функціональні ліжка.

Медичні закупівлі України уклали контракти на 108 483 одиниці обладнання на суму 1,0478 млрд грн.

Також виділено кошти на відновлення закладів охорони здоров’я: КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» — 26 784 628,00 грн та КНП «Чернігівська міська лікарня №3» — 13 878 486,31 грн.

У травня 2022 року почала працювати фандрейзинговій платформа United24.

Серед амбасадорів UNITED24: співачка та акторка Барбра Стрейзанд, актор Марк Гемілл, канадська акторка Кетрін Винник, гурт Imagine Dragons, артдиректор Balenciaga Демна, американський актор Лієв Шрайбер, режисер Мішель Азанавічус, астронавт Скотт Келлі, історик Тімоті Снайдер. Деякі знаменитості підтримали напрям «Медична допомога» і допомагають збирати кошти на апарати, які рятують життя українців.

Нагадаємо, що у березні 2023 року українці зібрали понад 58,5 млн грн на дрони для ГУР, купуючи сіль від ДП "Артемсіль".до річниці повномасштабного вторгнення "Артемсіль" та фандрейзингова платформа UNITED24 презентували спеціальну партію солі, видобутої в шахтах Соледара.

У лютому 2023 року у Мінцифрі заявили, що UNITED24 за майже 10 місяців роботи зібрали понад 287 млн доларів.