Скільки атак вчинила Росія проти медичної системи України у 2022 році: розслідування

У період з 24 лютого по 31 грудня 2022 року зафіксовано та підтверджено 707 атак зі сторони російських військових на лікарні та інші медзаклади. Це загальне число як цілеспрямованих, так і невибіркових ударів по системі охорони здоров’я України.

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Про це йдеться у звіті Українського центру охорони здоров'я (УЦЗ) "Лікарні під прицілом: як Росія протягом року знищувала систему охорони здоров’я України", який опублікували 21 лютого.

"Дослідження показує, що російські військові бомбардували лікарні, катували медиків, нападали на автомобілі швидкої допомоги та грабували заклади охорони здоров’я. Результати нашого розслідування переконливо свідчать про те, що ці дії є воєнними злочинами, а також вкладаються у певну модель поведінки і потенційно можуть вважатися злочинами проти людяності", — заявив доктор юридичних наук, співавтор звіту та директор з досліджень і розслідувань у PHR Крістіан Де Вос.

Найбільші руйнування зафіксовані у східних регіонах України, а саме у Харківській, Донецькій, Луганській, а також в Херсонській та Київській областях.

Головні цифри зі статистики звіту:

внаслідок 292 атак 218 лікарень та амбулаторних закладів було пошкоджено або зруйновано повністю;

зафіксовано 65 атак на автомобілі екстреної медичної допомоги;

181 атака на іншу інфраструктуру охорони здоров’я (наприклад, аптеки, стоматологічні поліклініки тощо);

86 атак на медичних працівників, внаслідок яких було вбито щонайменше 62 працівники та 52 — поранено;

кожен десятий заклад охорони здоров’я пошкоджено внаслідок атак;

у Маріуполі пошкоджено або зруйновано 8 із 10 місць надання медичних послуг, де безпосередньо надавали медичну допомогу населенню;

10 областях 48 лікарень були обстріляні кілька разів, що підкреслює не лише невибірковий характер атак, але й можливість того, що удари мали навмисний характер.

Серед наслідків атак в УЦЗ виділяють обмеження доступу до життєво важливої медичної допомоги, зниження рівня вакцинації, переривання лікування хронічних захворювань та серйозні наслідки для психічного здоров’я.

У звіті детально описані 10 випадків, коли російські військові вчинили військові злочини, завдавши ударів по медичній системі України. Наприклад, описана історія, як у квітні 2022 року росіяни обстріляли автомобіль швидкої допомоги у Лимані Донецької області; або про те, як у березні 2022 року під час окупації міста загарбники обстріляли тростянецьку міську лікарню у Сумській області.

"Росія повинна припинити ці атаки та свою агресію. Росія також зобов’язана відповісти за порушення міжнародного права, включаючи компенсацію українській державі, окремим українцям, іншим убитим або пораненим громадянам за жахливі втрати життів, каліцтва та значні руйнування, а також компенсувати величезні витрати на відбудову, в тому числі інфраструктури охорони здоров’я", — вимагають автори звіту.

Нагадаємо, внаслідок війни, за прогнозами Міністерства охорони здоров'я України, понад 15 мільйонів українців потребуватимуть психологічної допомоги за наслідками війни. Водночас в ВООЗ вважають, що у зоні ризику 10 мільйонів громадян. У них може розвинутись та чи інша форма психічного розладу.