Через військову агресію РФ близько чверті українців можуть отримати психічні розлади

Голова представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт попередив про серйозну проблему з якою зіштовхнуться Українці через війну.

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Про це повідомляє The New York Times.

За даними ВООЗ, у зоні ризику 10 мільйонів громадян. У них може розвинутись та чи інша форма психічного розладу.

"Оскільки ця війна та криза відрізняються від багатьох інших, які ми бачили, я припускаю, що чиста кількість може зрости", – вважає доктор Хабіхт.

Головна проблема – це постійний стрес, спричинений обстрілами та побутовими проблемами. Події в Україні призводять до тривожності, депресій і викликає навіть низку захворювань, не пов'язаних із психікою (хвороби серця та щитовидки, діабет, псоріаз, виразкову хворобу, гіпертонію, екземи та ін.).

Доктор Хабіхт вважає, що психічна та психологічна допомога має надаватися не лише тим, хто залишився в Україні, а й вимушеним біженцям у Європі.

"Ми маємо бути готові підтримати ці понад 10 мільйонів людей", – сказав він, додавши, що послуги мають бути доступні не лише в Україні, а й у сусідніх європейських країнах, які приймають українців, які втекли від війни. "Деякі з них повернулися, але деякі з них все ще знаходяться далеко, щоб знайти місце для виховання своїх дітей, щоб бути в безпечному місці, щоб мати електрику".

Нагадаємо, що за прогнозами Міністерства охорони здоров'я України, понад 15 мільйонів українців потребуватимуть психологічної допомоги за наслідками війни.