Из-за военной агрессии РФ около четверти украинцев могут получить психические расстройства

Глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт предупредил о серьезной проблеме, с которой столкнутся украинцы из-за войны.

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Об этом сообщает The New York Times.

По данным ВОЗ, в зоне риска 10 миллионов граждан. У них может развиться та или иная форма психического расстройства.

"Поскольку эта война и кризис отличаются от многих других, которые мы видели, я предполагаю, что чистое количество может возрасти", – считает доктор Хабихт.

Главная проблема – это постоянный стресс, вызванный обстрелами и бытовыми проблемами. События в Украине приводят к тревожности, депрессиям и вызывают даже ряд заболеваний, не связанных с психикой (болезни сердца и щитовидки, диабет, псориаз, язвенную болезнь, гипертонию, экземы и др.).

Доктор Хабихт считает, что психическая и психологическая помощь должна предоставляться не только оставшимся в Украине, но и вынужденным беженцам в Европе.

"Мы должны быть готовы поддержать эти более 10 миллионов людей", – сказал он, добавив, что услуги должны быть доступны не только в Украине, но и в соседних европейских странах, которые принимают убежавших украинцев. "Некоторые из них вернулись, но некоторые из них все еще находятся вдали, чтобы найти место для воспитания своих детей, чтобы быть в безопасном месте, чтобы иметь электричество".

Напомним, что по прогнозам Министерства здравоохранения Украины, более 15 миллионов украинцев будут нуждаться в психологической помощи по результатам войны.