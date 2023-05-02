Канадские пластические хирурги будут оперировать украинских военных с тяжелыми травмами

В Польше пластические хирурги из Канады будут оперировать украинских военных со сложными травмами лица, полученными ими во время российских обстрелов. Об этом корреспонденту Укринформа рассказали в Канадско-украинском фонде.

В течение двух недель 48 украинским защитникам, прежде прошедшим дистанционное обследование, канадские врачи проведут операции.

“В городском госпитале польского города Челядзь началась миссия канадских пластических хирургов CUSAP, прооперирующих украинских пациентов с тяжелыми травмами лица. Все пациенты являются жертвами войны, они получили травмы от огнестрельного оружия и взрывов в результате российской агрессии”, - заявили в Фонде.

Большинству пациентов необходимы сложные посттравматические реконструкции после получения черепно-лицевых травм, травм мягких тканей, верхних и нижних конечностей, ожогов.

В трех операционных залах одновременно несколько бригад будут проводить операции, каждая из которых будет длиться от 5 до 15 часов.

Некоторых пациентов канадские врачи прооперируют во второй или третий раз.

В образовательных целях пригласили 15 украинских хирургов, которые проходят обучение у канадских коллег.

Отметим, что во Львовской области открыли первую очередь медицинского центра по протезированию и реабилитации Superhumans.

В частности уже работают для пациентов лаборатория протезирования, отдел реабилитации, реабилитационный бассейн и психологические кабинеты. До конца года планируется открытие второго корпуса с операционным и стационарным отделением.

В марте вернулись из Эстонии в Украину и продолжают реабилитацию на базе отечественных медицинских учреждений первые два украинца, которым бесплатно сделали бионические протезы ног.