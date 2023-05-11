В мае Латвия и Канада проведут обучение для украинских военных

В следующий понедельник, 15 мая, начнутся военные учения для украинских военных в Латвии. В частности, украинцев будут тренировать специалисты из Канады – сообщила министр обороны Канады Анита Ананд.

Таким образом, как написало международное агентство Reuters, программа подготовки дополнит другие усилия Канады по обучению украинских солдат в Великобритании и Польше.

"Мы должны продолжать вместе поддерживать Украину, потому что цена того, чтобы ничего не делать, намного больше, чем цена нашей военной помощи", - заявила Анита Ананд во время совместного выступления с латвийской коллегой Инарой Мурниеце.

Страна уже подготовила более 36 тысяч украинских военнослужащих.

В то же время, подготовка в Латвии будет сосредоточена на украинских младших офицерах, их будут тренировать разведке и планированию боев.

Это не первые учения для украинских военных, которые проводит Канада. Около 170 специалистов из страны находятся в Великобритании и около 80 солдат в Польше, где помогают защитникам Украины получить нужные навыки.

В марте премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал, что Канада будет учить украинским военным тактической медицине и продолжит до осени тренировки военных инженеров.

Также, по словам американского генерала, в настоящее время американские инструкторы обучают более двух тысяч украинских военных.

Ранее Минобороны Британии заявило, что 14 тысяч украинцев прошли обучение в их стране и вернулись защищать свою родину.

В частности, в марте украинские военные закончили обучение на танках Challenger 2 в Великобритании и, как сообщили, возвращаются в Украину вместе с машинами, которые планируется использовать в контрнаступлении против России.