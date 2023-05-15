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Для понад 3000 українців цього року Норвегія проведе військові навчання

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Для понад 3000 українців цього року Норвегія проведе військові навчання. Фото: Генштаб ЗСУ

Впродовж 2023 року Збройні сили Королівства Норвегія проведуть тренування для 3200 українських військових. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. 

Норвезькі інструктори навчатимуть українців як на території Норвегії, так і за кордоном.

Про це стало відомо під час візиту міністра оборони Норвегії Бйорна Арільда Грема і виконувача обов’язків начальника МВС Мортенема Еггенома тренувань українських воїнів на одному з полігонів.

Як нагадали в ЗСУ, з кінця квітня Інструктори Норвезької національної гвардії Heimevernet розпочали чотиритижневе інтенсивне навчання більше 100 військовослужбовців Збройних Сил України військовій медицині, вогневій підготовці та командному лідерству. Це перший з кількох курсів, де норвезькі інструктори Норвезької національної гвардії навчатимуть українців у Норвегії.

“Ми підтримуватимемо підготовку та навчання українських кадрів як у Норвегії, так і в інших країнах. Така підтримка ставатиме все важливішою, оскільки Україна використовує все більше західних матеріалів. Це також продовжить і збільшить перевагу України над росією, коли справа дійде до відправки добре вмотивованих і добре підготовлених військових на поле бою”, - заявив міністр оборони Королівства Норвегії Бйорн Арільд Грем.

Високопосадовці додали, що для українців вже готові місця для проживання та поселення. Кухня орієнтована на українські страви, а на тренувальному полі створили окопи та опорні пункти.

Також 15 травня розпочнуться військові навчання для українських військових у Латвії. Зокрема, українців тренуватимуть фахівці з Канади. Підготовка в Латвії буде зосереджена на українських молодших офіцерах, їх тренуватимуть розвідці і плануванню боїв.

Це не перші навчання для українських військових, які проводить Канада. Близько 170 спеціалістів з країни перебувають у Великій Британії і близько 80 солдатів у Польщі, де допомагають захисникам з України отримати потрібні навички.

Також, за словами американського генерала, наразі американські інструктори навчають понад дві тисячі українських військових.

Раніше Міноборони Британії заявило, що 14 тисяч українців пройшли навчання в їхній країні і повернулися захищати свою батьківщину.

Зокрема, у березні українські військові закінчили навчання на танках Challenger 2 у Великій Британії і, як повідомили, повертаються до України разом із машинами, які планується використовувати в контрнаступі проти Росії.

У квітні бійці Збройних сил України завершили навчання з роботи з самохідними артилерійськими установками Caesar.

Автор:
Альона Чернецька