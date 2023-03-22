У Литві розпочалося навчання для українських саперів

На місячних курсах військових навчатимуть знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, які зараз використовуються в Україні, – йдеться на сайті Командування литовської армії.

Отримані знання сапери мають застосовувати у районах із низькою інтенсивністю бойових дій.

“Фахівцям з розмінування доведеться працювати протягом декількох років, щоб забезпечити безпечне життя людей після бойових дій високої інтенсивності, тому важливість цього курсу є беззаперечною. Підготовлені солдати зможуть шукати та знищувати стандартні вибухонебезпечні предмети, які зараз використовуються в Україні”, – розповів литовський координатор курсу, капітан Неріус Алекна.

Перший тренінг здійснюватимуть ісландські, норвезькі, шведські та литовські інструктори. Загалом, до проєкту залучені Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція та Литва.

Кожен учасник отримає повний набір необхідного для навчання: від захисного шолома та костюма до обладнання для виявлення вибухових речовин.

В Україні 470 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення потребують розмінування, серед яких Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська та Черкаська області. В свою чергу Міністерство аграрної політики та продовольства України планує до середини травня розчистити щонайменше 30-40% замінованих сільськогосподарських земель Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.

Литва активно підтримую Україну впродовж усієї війни. Переважно допомога полягає у військовій підготовці. Цього року країна планує навчити 1600 військовослужбовців ЗСУ. Також країна уже надала фінансової підтримки майже на 409 мільйонів євро.

У лютому 2023 року литовці зібрали 14 млн євро на радари для ЗСУ. Метою литовського журналіста Андрюса Тапінаса, який розпочав збір, - була сума в 5 млн євро. Втім за чотири тижні вдалося накопичити майже втричі більше. Цих коштів достатньо, щоб придбати 14 радарних установок.

Зазначимо. що Литва – одна з десяти країн-членв ЄС, які 20 березня 2023 року не підписали угоду щодо спільного постачання боєприпасів Україні, а також поповнення власних складів зі снарядами. Планується, що вони приєднаються до проєкту згодом.

Нагадаємо, що у березні 2023 року Латвія заборонила в’їзд на свою територію 35 росіянам, які підтримали агресію РФ проти України. До списку потрапили відомі актори, телеведучі, пропагандисти політологи та влада терористичного угрупування “ЛНР”