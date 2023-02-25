Литовці зібрали 14 млн євро на радари для ЗСУ

Литовці пожертвували 14 мільйонів євро на радари для Збройних сил України.

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Про це повідомив литовський журналіст та громадський активіст Андрюс Тапінас.

"14 мільйонів євро від литовців на купівлю радарів для захисту України. За чотири тижні. Це від нас. На даний момент. Ми повернемося", – написав він

14 000 000 euro from Lithuanians to buy radars to defend Ukraine. In four weeks.



That’s it from us. For now.



We will be back pic.twitter.com/Nh7wiLeoyN — Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) February 24, 2023

Зазначимо, Топінас планував зібрати 5 млн євро, але остаточна сума виявилася втричі більшою.

Раніше литовці всього за годину надіслали 1006000 євро на радари для ЗСУ, після того, як литовська ІТ-компанієя Tesonet пообіцяла подвоїти внески людей.

При цьому одна радарна установка коштує близько 1 млн євро.

Раніше литовці в рамках оголошеної президентом Володимиром Зеленським ініціативи щодо створення флоту морських безпілотників зібрали гроші на морські дрони, яких назвуть "PEACE Дец", "PEACE Да" та "PEACE Дюк".