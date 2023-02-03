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У Литві за годину зібрали понад €1 млн на радари ППО для ЗСУ
Литовці всього за годину надіслали €1006000 євро на радари ППО для ЗСУ, які будуть подвоєні до €2012000 литовською ІТ-компанією Tesonet.
Про це повідомив литовський журналіст та громадський активіст Андрюс Тапінас.
Він зазначив, що литовська ІТ-компанія Tesonet пообіцяла подвоїти внески людей, які скинуть гроші протягом однієї години для України.
За годину люди надіслали 1,006 мільйона євро, компанія подвоїла отриману суму, а загальна сума сбору склала 5 мільйона євро.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Усі гроші підуть на закупівлю багатофункціональних тактичних радарів для ЗСУ
"Наш народ буде з Україною до кінця. До перемоги!", - підкреслив Тапінас.
Раніше литовці в рамках оголошеної президентом Володимиром Зеленським ініціативи щодо створення флоту морських безпілотників зібрали гроші на морські дрони, яких назвуть "PEACE Дец", "PEACE Да" та "PEACE Дюк".