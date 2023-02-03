В Литве за час собрали более 1 млн евро на радары ПВО для ВСУ

Литовцы всего за час собрали €1006000 евро на радары ПВО для ВСУ, которые будут удвоены до €2012000 литовской ИТ-компанией Tesonet.

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Об этом сообщил литовский журналист и общественный активист Андрюс Тапинас.

Он отметил, что литовская ИТ-компания Tesonet пообещала удвоить взносы людей, которые сбросят деньги в течение одного часа для Украины.

За час люди направили 1,006 миллиона евро, компания удвоила полученную сумму, а общая сумма сбора составила 5 миллиона евро.

Все деньги пойдут на закупку многофункциональных тактических радаров для ВСУ

"Наш народ будет с Украиной до конца. До победы!" - подчеркнул Тапинас.

Ранее литовцы в рамках объявленной президентом Владимиром Зеленским инициативы по созданию флота морских беспилотников собрали деньги на морские дроны, которых назовут "PEACE Дец", " PEACE Да " и "PEACE Дюк".