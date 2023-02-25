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Общество
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Литовцы собрали 14 млн евро на радары для ВСУ

Литовцы собрали 14 млн евро на радары для ВСУ

Литовцы пожертвовали 14 миллионов евро на радары для Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщил литовский журналист и общественный активист Андрюс Тапинас.

"14 миллионов евро от литовцев на покупку радаров для защиты Украины. Через четыре недели. Это от нас. На данный момент. Мы вернемся", - написал он.

Отметим, Топинас планировал собрать 5 млн евро, но окончательная сумма оказалась втрое больше.

Ранее литовцы всего за час направили 1006000 евро на радары для ВСУ, после того как литовская ИТ-компания Tesonet пообещала удвоить взносы людей.

При этом одна радарная установка стоит около 1 млн. евро.

Ранее литовцы в рамках объявленной президентом Владимиром Зеленским инициативы по созданию флота морских беспилотников собрали деньги на морские дроны, которых назовут "PEACE Дец", " PEACE Да " и "PEACE Дюк".

Автор:
Светлана Манько