В Литве началось обучение для украинских саперов

На месячных курсах военных будут обучать обезвреживать взрывоопасные предметы, которые сейчас используются в Украине, – говорится на сайте Командования литовской армии.

Полученные знания саперы должны использоваться в районах с низкой интенсивностью боевых действий.

“Специалистам по разминированию придется работать в течение нескольких лет, чтобы обеспечить безопасную жизнь людей после боевых действий высокой интенсивности, поэтому важность этого курса бесспорна. Подготовленные солдаты смогут искать и уничтожать стандартные взрывоопасные предметы, которые сейчас используются в Украине, – рассказал литовский координатор курса, капитан Нериус Алекна.

Первый тренинг будут осуществлять исландские, норвежские, шведские и литовские инструкторы. В целом к проекту привлечены Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция и Литва.

Каждый участник получит полный набор необходимого для обучения: от защитного шлема и костюма до оборудования для обнаружения взрывчатых веществ.

В Украине 470 тысяч гектаров земель сельхозназначения нуждаются в разминировании, среди которых Днепропетровская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская и Черкасская области. В свою очередь Министерство аграрной политики и продовольствия Украины планирует до середины мая расчистить не менее 30-40% заминированных сельскохозяйственных земель Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.

Литва активно поддерживаю Украину на протяжении всей войны. Преимущественно помощь состоит в военной подготовке. В этом году страна планирует обучить 1600 военнослужащих ВСУ. Также страна уже предоставила финансовую поддержку почти на 409 миллионов евро .

В феврале 2023 года литовцы собрали 14 млн. евро на радары для ВСУ. Целью начавшего сбор литовского журналиста Андрюса Тапинаса была сумма в 5 млн евро. Впрочем, за четыре недели удалось накопить почти в три раза больше. Этих средств достаточно, чтобы приобрести 14 радарных установок.

Отметим. что Литва – одна из десяти стран-членов ЕС, которые 20 марта 2023 года не подписали соглашение о совместных поставках боеприпасов Украине, а также пополнение собственных складов со снарядами. Планируется, что они присоединятся к проекту позже.

Напомним, что в марте 2023 года Латвия запретила въезд на свою территорию 35 россиянам, поддержавшим агрессию РФ против Украины. В список попали известные актеры, телеведущие, пропагандисты политологи и власти террористической группировки "ЛНР"