Латвія не пускатиме на свою територію 35 росіян, які підтримали агресію РФ проти України

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс ухвалив рішення додати у список небажаних для Латвійської Республіки осіб 35 росіян, які підтримали агресію РФ проти України.

Про це повідомило МЗС Латвії.

"Латвія рішуче засуджує неспровоковану і невиправдану війну Росії в Україні, яка триває уже понад рік і у якій щоденно гинуть українські громадяни і солдати ЗСУ через жорстокі дії російських Збройних сил", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Литва заборонила в'їзд співаку Ярославу Дронову (Шаман), виконавцю пропагандистської пісні "Я – русский". Також у список небажаних осіб потрапили:

колишній "посол" терористичного угрупування "ЛНР" у Москві Родіон Мірошник;

виконавці Акім Апачов (Гасанов), Наталія Качура, Надєжда Бабкіна, Олександр Маршал;



телеведучі Лєра Кудрявцева, Юлія Барановська, Руслан Осташко;



актори Поліна Агурєєва, Кирило Кузнєцов, Станіслав Старовойтов;



політологи Євген Сатановський, Геворг Мірзаян, Ростислав Іщенко, Дмитро Євстаф’єв;



журналісти Михайло Шахназаров і Юлія Витязева.



"Підтримка злодіянь, вчинених кремлівським режимом, означає спільну відповідальність за скоєні злочини, тому в'їзд таких осіб у Латвію - неприпустимий", - зазначили в МЗС країни.

Рішення ухвалене відповідно до ч. 2 ст. 61 Закону про імміграцію і передбачає заборону на в'їзд згаданих осіб у Латвію на невизначений термін.

Нагадаємо, 7 вересня 2022 року Латвія, Литва і Естонія досягли домовленості про "суттєве обмеження" перетину сухопутного кордону громадянами РФ, які мають шенгенські візи Євросоюзу.