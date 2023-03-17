Латвия не будет пускать на свою территорию 35 россиян, поддержавших агрессию РФ против Украины

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение добавить в список нежелательных для Латвийской Республики лиц 35 россиян, которые поддержали агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщил МИД Латвии.

"Латвия решительно осуждает неспровоцированную и неоправданную войну России в Украине, которая продолжается уже больше года и в которой ежедневно гибнут украинские граждане и солдаты ВСУ из-за жестоких действий российских Вооруженных сил", - говорится в сообщении.

В частности, Литва запретила въезд певцу Ярославу Дронову (Шаман), исполнителю пропагандистской песни "Я – русский". Также в список нежелательных лиц попали:

бывший "посол" террористической группировки "ЛНР" в Москве Родион Мельник;

исполнители Аким Апачов (Гасанов), Наталья Качура, Надежда Бабкина, Александр Маршал;



телеведущие Лера Кудрявцева, Юлия Барановская, Руслан Осташко;



актеры Полина Агуреева, Кирилл Кузнецов, Станислав Старовойтов;



политологи Евгений Сатановский, Геворг Мирзаян, Ростислав Ищенко, Дмитрий Евстафьев;



журналисты Михаил Шахназаров и Юлия Витязева.



"Поддержка злодеяний, совершенных кремлевским режимом, означает общую ответственность за совершенные преступления, поэтому въезд таких лиц в Латвию – недопустим", - отметили в МИДе страны.

Решение принято согласно ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции и предусматривает запрет на въезд упомянутых лиц в Латвию на неопределенный срок.

Напомним, 7 сентября 2022 года Латвия, Литва и Эстония достигли договоренности о "существенном ограничении" пересечения сухопутной границы гражданами РФ, у которых есть шенгенские визы Евросоюза.