- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Латвия не будет пускать на свою территорию 35 россиян, поддержавших агрессию РФ против Украины
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение добавить в список нежелательных для Латвийской Республики лиц 35 россиян, которые поддержали агрессию РФ против Украины.
Об этом сообщил МИД Латвии.
"Латвия решительно осуждает неспровоцированную и неоправданную войну России в Украине, которая продолжается уже больше года и в которой ежедневно гибнут украинские граждане и солдаты ВСУ из-за жестоких действий российских Вооруженных сил", - говорится в сообщении.
В частности, Литва запретила въезд певцу Ярославу Дронову (Шаман), исполнителю пропагандистской песни "Я – русский". Также в список нежелательных лиц попали:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- бывший "посол" террористической группировки "ЛНР" в Москве Родион Мельник;
-
исполнители Аким Апачов (Гасанов), Наталья Качура, Надежда Бабкина, Александр Маршал;
-
телеведущие Лера Кудрявцева, Юлия Барановская, Руслан Осташко;
-
актеры Полина Агуреева, Кирилл Кузнецов, Станислав Старовойтов;
-
политологи Евгений Сатановский, Геворг Мирзаян, Ростислав Ищенко, Дмитрий Евстафьев;
-
журналисты Михаил Шахназаров и Юлия Витязева.
"Поддержка злодеяний, совершенных кремлевским режимом, означает общую ответственность за совершенные преступления, поэтому въезд таких лиц в Латвию – недопустим", - отметили в МИДе страны.
Решение принято согласно ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции и предусматривает запрет на въезд упомянутых лиц в Латвию на неопределенный срок.
Напомним, 7 сентября 2022 года Латвия, Литва и Эстония достигли договоренности о "существенном ограничении" пересечения сухопутной границы гражданами РФ, у которых есть шенгенские визы Евросоюза.