Литва, Латвия и Эстония призывают создать специальный трибунал против руководства РФ

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы призвали ЕС создать специальный трибунал для наказания РФ за агрессию против Украины.

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Об этом говорится в совместном заявлении министров обнародованном на сайте МИД.

"Накануне дискуссий в ЕС по агрессии России против Украины мы, министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, призываем к усилиям Европейского Союза в поддержку стремления Украины обеспечить ответственность России за ее агрессию против Украины. Международный порядок, основанный на правилах, который мы все стремимся защищать, не может выжить, если существует безнаказанность за наиболее откровенно нарушающие его деяния – геноцид, военные преступления, преступления против человечности и преступления агрессии", - говорится в заявлении.

Министры подчеркнули, что недавние умышленные нападения на гражданские дома, школы и детские площадки, а также гражданские инфраструктуры по всей Украине являются лишь последним эпизодом неспровоцированной террористической кампании России против украинского народа.

"Поскольку жестокие нападения России на Украину продолжаются, ЕС должен действовать для того, чтобы поиски справедливости и ответственности за ужасные преступления России в Украине были в центре нашей политики. Мы должны продолжать поддерживать проводимые Украиной расследования рядом других государств, а также Международным уголовным судом, поскольку он играет ключевую роль в сборе доказательных материалов, установлении и наказании виновных в совершении военных преступлений, геноциде и преступлениях против человечности в Украине", - добавляют они.

Министры также подчеркивают, что на этом усилия не должны заканчиваться. Они предложили создать специальный трибунал для наказания за агрессию против Украины.

"Пока нет международного суда или трибунала, который мог бы привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России за совершение преступления агрессии против Украины. Чтобы заполнить эту юрисдикционную лазейку, необходимо создать специальный трибунал для наказания преступления агрессии против Украины. ЕС вместе с нашими партнерами должно быть в центре этих усилий", - пишут министры в совместном заявлении.

Также они объясняют, что создание специального трибунала дополнило бы роль МКС. В то время как МКС будет преследовать за военные преступления, геноцид и преступления против человечности, основной ответственностью специального трибунала будет преступление агрессии.

"Ключевые вдохновители, подстрекатели и посредники этой смертоносной агрессии не могут избежать правосудия только из-за пробела в международной уголовной юрисдикции", - резюмируют они.

Напомним, что Эстония утвердила новый пакет военной помощи в Украине.