Латвия передает Украине первые конфискованные за пьяное вождение авто: кому их передадут

Правительство Латвии приняло решение передать Украине первые восемь автомобилей, конфискованных в стране у пьяных водителей.

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Об этом сообщает Delfi.

Конфискованные автомобили безвозмездно передадут армейским частям Минобороны Украины, Винницкой региональной клинической больнице и территориальному медобъединению Купянского совета.

Министр финансов страны Арвил Ашераденс заявил, что от идеи до воплощения прошло чуть больше месяца.

В соответствии с законом, конфискованные транспортные средства могут быть безвозмездно переданы правительству Украины для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с войной, и поддержки украинского общества.

Напомним, в феврале Сейм Латвии принял внесение изменений в действующее законодательство, предусматривающее возможность безвозмездной передачи как помощь принадлежащих государству транспортных средств в собственность правительства Украины.

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