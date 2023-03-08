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Латвия передает Украине первые конфискованные за пьяное вождение авто: кому их передадут
Правительство Латвии приняло решение передать Украине первые восемь автомобилей, конфискованных в стране у пьяных водителей.
Об этом сообщает Delfi.
Конфискованные автомобили безвозмездно передадут армейским частям Минобороны Украины, Винницкой региональной клинической больнице и территориальному медобъединению Купянского совета.
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В соответствии с законом, конфискованные транспортные средства могут быть безвозмездно переданы правительству Украины для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с войной, и поддержки украинского общества.
Напомним, в феврале Сейм Латвии принял внесение изменений в действующее законодательство, предусматривающее возможность безвозмездной передачи как помощь принадлежащих государству транспортных средств в собственность правительства Украины.
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