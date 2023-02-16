У Латвії конфісковані за п'яне водіння авто передаватимуть Україні

Сейм Латвії ухвалив внесення змін в діюче законодавство, які передбачають можливість безоплатної передачі як допомогу транспортних засобів, що належать державі, у власність уряду України.

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Про це повідомили у прес-службі парламенту, передає місцеве видання delfi.

"Наразі ми можемо реалізувати конфісковані у п'яних водіїв транспортні засоби, продавши їх, здавши на переробку або розібравши на запчастини, однак ми бачимо, що за нинішніх умов корисніше буде передавати їх Україні", — пояснив голова Комісії з оборони, внутрішніх справ та запобігання корупції Раймонд Бергманіс ("Об'єднаний список"), який відповідає за просування законопроекту в Сеймі.

Коли конфісковане авто за п'яне водіння потрапить у власність держави, то для передачі його Україні таке рішення має прийняти уряд. За кожним таким автомобілем, переданим українській стороні, має бути рішення Кабміну, прийняте відповідно до положення про порядок безоплатної передачі державного рухомого майна у власність іноземних урядів та міжнародних організацій.

Передавати Україні авто будуть через організацію, яка співпрацює з урядом України, вона буде отримувати конкретні запити щодо допомоги.

Нагадаємо, що в Україні також були випадки, коли митники передали на потреби Збройних сил України та Територіальної оборони близько 390 автомобілів на єврономерах.

Серед переданих автомобілів були як легкові автомобілі, так і вантажні авто і навіть причепи.

Джерело фото: ua.depositphotos.com