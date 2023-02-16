В Латвии конфискованные за пьяное вождение авто будут передавать Украине

Сейм Латвии принял внесение изменений в действующее законодательство, предусматривающее возможность бесплатной передачи в виде помощи принадлежащих государству транспортных средств в собственность правительства Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе парламента, передает местное издание delfi.

"Пока мы можем реализовать конфискованные у пьяных водителей транспортные средства, продав их, сдав на переработку или разобрав на запчасти, однако мы видим, что в нынешних условиях полезнее будет передавать их Украине", - пояснил глава Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращение коррупции Раймонд Бергманис ("Объединенный список"), отвечающий за продвижение законопроекта в Сейме.

Когда конфискованный автомобиль за пьяное вождение попадет в собственность государства, то для передачи его Украине такое решение должно принять правительство. За каждым таким автомобилем, переданным украинской стороне, должно быть решение Кабмина, принятое в соответствии с положением о порядке безвозмездной передачи государственного движимого имущества в собственность иностранных правительств и международных организаций.

Передавать Украине авто будут через организацию, которая сотрудничает с правительством Украины, она будет получать конкретные запросы о помощи.

Напомним, что в Украине были случаи, когда таможенники передали на нужды Вооруженных сил Украины и Территориальной обороны около 390 автомобилей на еврономерах.

Среди переданных автомобилей были как легковые, так и грузовые автомобили и даже прицепы.

Источник фото: ua.depositphotos.com