Латвия будет бойкотировать Олимпиаду, если к соревнованиям допустят россиян

Латвия решила поддержать решение Киева и заявила, что не отправит своих спортсменов на Олимпийские игры 2024 года, если граждан РФ и Беларуси допустят к соревнованиям, пока в Украине продолжится война.

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Об этом сообщило агентство Reuters.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину российские и белорусские спортсмены были преимущественно отстранены от международных соревнований. Но Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил им поучаствовать в будущих соревнованиях в Париже.

"Пока в Украине продолжается война, участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх под любым флагом неприемлемо", - говорится в заявлении Национального олимпийского комитета (НОК) Латвии.

Там уверены, что присутствие России и Беларуси на Олимпийских играх станет "поощрением дальнейшей эскалации войны и нормализации военных преступлений и жестокого насилия". В НОК Латвии четко дали понять, латвийцы не будут участвовать в соревнованиях со спортсменами из России или Белоруссии.

Напомним, накануне народный депутат Жан Беленюка сообщил, что 3 февраля будет проведена внеочередная Генеральная ассамблея НОК Украины, на которой будут рассматриваться вопросы бойкотирования Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский отправил письмо своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону через российских спортсменов на Олимпиаде.