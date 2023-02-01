Латвія бойкотуватиме Олімпіаду, якщо до змагань допустять росіян

Латвія вирішила підтримати рішення Києва та заявила, що не відправить своїх спортсменів на Олімпійські ігри 2024 року, якщо громадян РФ та Білорусі допустять до змагань, доки в Україні триватиме війна.

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Про це повідомило агентство Reuters.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські та білоруські спортсмени були переважно відсторонені від міжнародних змагань. Але Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дозволив їм взяти участь в змаганнях.

"Поки в Україні триває війна, участь російських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх під будь-яким прапором є неприйнятною", - йдеться в заяві Національного олімпійського комітету (НОК) Латвії.

Там впевнені, що присутність Росії та Білорусі на Олімпійських іграх стане "заохоченням для подальшої ескалації війни та нормалізації військових злочинів і жорстокого насильства". В НОК Латвії чітко дали зрозуміти, латвійці не братимуть участь у змаганнях зі спортсменами з Росії чи Білорусі.

Нагадаємо, напередодні народний депутат Жан Беленюка повідомив, що 3 лютого буде проведено позачергову Генеральну асамблею НОК України, на якій розглядатимуть питання бойкотування Олімпійських ігор у Парижі 2024 року.

Згодом, Президент України Володимир Зеленський відправив листа своєму французькому колезі Емманюелю Макрону через російських спортсменів на Олімпіаді.