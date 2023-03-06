ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Авто
Дата публикации

В Раде предлагают отбирать авто в пользу ВСУ за вождение в нетрезвом состоянии

В Раде предлагают отбирать авто в пользу ВСУ за вождение в нетрезвом состоянии
Фото: pixabay.com

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9076, предусматривающий ужесточение ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. В частности, законодатели предлагают забирать у таких водителей автомобили и передавать их на нужды Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в тексте законопроекта.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу!
15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.
Забронювати участь

Законопроект предлагает существенно усилить наказание за вождение в нетрезвом состоянии. В частности, предлагается повысить штраф до 51 тысячи гривен (сейчас штраф 17-34 тысячи гривен) вместе с лишением права управлять авто на 5 лет и конфискацией автомобиля, находящегося в собственности нарушителя.

"Целью законопроекта является повышение безопасности дорожного движения, снижение количества дорожно-транспортных происшествий путем усиления ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения и как следствие достижения справедливого подхода к обеспечению автомобилями Вооруженных Сил Украины", - говорится в пояснительной записке к законопроекту

Авторы законопроекта отмечают, что согласно статистике патрульной полиции в течение 2022 года в Украине произошло 18 628 ДТП с погибшими и травмированными. В результате ДТП погибли 2 791 граждан, в том числе 125 детей. Еще 23 145 человек были травмированы, из них 2 978 детей.

Напомним, в феврале Сейм Латвии принял внесение изменений в действующее законодательство, предусматривающее возможность безвозмездной передачи как помощь принадлежащих государству транспортных средств в собственность правительства Украины.

Автор:
Степан Крьока