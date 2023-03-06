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В Раде предлагают отбирать авто в пользу ВСУ за вождение в нетрезвом состоянии
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9076, предусматривающий ужесточение ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. В частности, законодатели предлагают забирать у таких водителей автомобили и передавать их на нужды Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в тексте законопроекта.
Законопроект предлагает существенно усилить наказание за вождение в нетрезвом состоянии. В частности, предлагается повысить штраф до 51 тысячи гривен (сейчас штраф 17-34 тысячи гривен) вместе с лишением права управлять авто на 5 лет и конфискацией автомобиля, находящегося в собственности нарушителя.
"Целью законопроекта является повышение безопасности дорожного движения, снижение количества дорожно-транспортных происшествий путем усиления ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения и как следствие достижения справедливого подхода к обеспечению автомобилями Вооруженных Сил Украины", - говорится в пояснительной записке к законопроекту
Авторы законопроекта отмечают, что согласно статистике патрульной полиции в течение 2022 года в Украине произошло 18 628 ДТП с погибшими и травмированными. В результате ДТП погибли 2 791 граждан, в том числе 125 детей. Еще 23 145 человек были травмированы, из них 2 978 детей.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, в феврале Сейм Латвии принял внесение изменений в действующее законодательство, предусматривающее возможность безвозмездной передачи как помощь принадлежащих государству транспортных средств в собственность правительства Украины.