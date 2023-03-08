Латвія передає Україні перші конфісковані за п'яне водіння авто: кому їх передадуть

Уряд Латвії ухвалив рішення передати Україні перші вісім автомобілів, конфіскованих у країні у п'яних водіїв.

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Про це повідомляє Delfi.

Конфісковані автомобілі безоплатно передадуть армійським частинам Міноборони України, Вінницькій регіональній клінічній лікарні та територіальному медоб'єднанню Куп'янської ради.

Міністр фінансів країни Арвіл Ашераденс заявив, що від ідеї до втілення минуло трохи більше місяця.

Відповідно до закону конфісковані транспортні засоби можуть бути безоплатно передані уряду України для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з війною, та підтримки українського суспільства.

Нагадаємо, в лютому Сейм Латвії ухвалив внесення змін в діюче законодавство, які передбачають можливість безоплатної передачі як допомогу транспортних засобів, що належать державі, у власність уряду України.

Джерело фото: Depositphotos