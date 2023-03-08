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Латвія передає Україні перші конфісковані за п'яне водіння авто: кому їх передадуть
Уряд Латвії ухвалив рішення передати Україні перші вісім автомобілів, конфіскованих у країні у п'яних водіїв.
Про це повідомляє Delfi.
Конфісковані автомобілі безоплатно передадуть армійським частинам Міноборони України, Вінницькій регіональній клінічній лікарні та територіальному медоб'єднанню Куп'янської ради.
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Відповідно до закону конфісковані транспортні засоби можуть бути безоплатно передані уряду України для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з війною, та підтримки українського суспільства.
Нагадаємо, в лютому Сейм Латвії ухвалив внесення змін в діюче законодавство, які передбачають можливість безоплатної передачі як допомогу транспортних засобів, що належать державі, у власність уряду України.
Джерело фото: Depositphotos