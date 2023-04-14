Українські військові завершили навчання Caesar у Данії - невдовзі установки будуть в Україні

Бійці Збройних сил України завершили навчання з роботи з самохідними артилерійськими установками Caesar. Про це повідомляють на сайті міністерства оборони Данії.

З підтримкою парламенту Данії в січні уряд вирішив передати Україні 19 артилерійських установок CAESAR.

“Це велика і дуже значуща допомога, яка дуже затребувана Україною. Немає сумніву, що Caesar потрібні, і після завершення курсу підготовки та навчання українці зможуть використовувати їх на полі бою”, – заявив в.о. міністра оборони Троелс Лунд Поульсен, відвідуючи останню групу українців, які проходили навчання у Данії.

Очільник міністерства пообіцяв, що артилерійські системи будуть доставлені в Україну впродовж найближчих тижнів.

Раніше Троелс Лунд Поулсен сказав, що Данія планує передати Україні 100 танків Leopard. Вони почнуть надходити до літа.

"Ми почнемо поставки Leopard в Україну до літа. Заглядаючи наперед, сподіваюся, що буде можливо передати близько 100 танків Леопард - 1, це стане значною допомогою для української армії", - наголосив Поулсен.

Нагадаємо, у другій половині квітня Іспанія відправить Україні танки Leopard 2.

Бойові танки німецького виробництва не використовувалися з 1990-х років і були законсервовані. Вони вимагають переобладнання та перевірки бойової готовності.

Перед тим у березні Leopard передала Норвегія.

У квітні Данія і Норвегія підписали домовленість щодо передачі Україні 8 тисяч снарядів.