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Украинские военные завершили обучение Caesar в Дании - скоро установки будут в Украине
Бойцы Вооруженных сил Украины завершили обучение по работе с самоходными артиллерийскими установками Caesar. Об этом сообщают на сайте министерства обороны Дании.
С поддержкой парламента Дании в январе правительство решило передать Украине 19 артиллерийских установок CAESAR.
Это большая и очень значимая помощь, которая очень востребована Украиной. Нет сомнения, что Caesar нужны и после завершения курса подготовки и обучения украинцы смогут использовать их на поле боя”, – заявил и.о. министра обороны Троэлс Лунд Поульсен, посещая последнюю группу украинцев, проходивших обучение в Дании.
Глава министерства пообещал, что артиллерийские системы будут доставлены в Украину в ближайшие недели.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ранее Троэлс Лунд Поулсен сказал, что Дания намерена передать Украине 100 танков Leopard. Они начнут приходить к лету.
"Мы начнем поставки Leopard в Украину к лету. Заглядывая вперед, надеюсь, что можно будет передать около 100 танков Леопард - 1, это станет значительной помощью для украинской армии", - подчеркнул Поулсен.
Напомним, во второй половине апреля Испания отправит Украине танки Leopard 2.
Боевые танки германского производства не использовались с 1990-х годов и были законсервированы. Они требуют переоборудования и проверки боевой готовности.
Перед тем в марте Leopard передала Норвегия .
В апреле Дания и Норвегия подписали договоренность о передаче Украине 8 тысяч снарядов.