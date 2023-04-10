Данія передасть 100 танків Leopard - коли вони надійдуть до України

Данія планує передати Україні 100 танків Leopard. Про це повідомив виконуючий обов'язки міністра оборони Данії Троелс Лунд Поулсен під час брифінгу з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Наступного місяця Данія почне до України відправляти військову техніку.

У травні Україна може отримати артилерійські установки CAESAR, на них, зазначимо, на данських полігонах навчають українських військових.

До літа до України почнуть надходити Leopard.

"Ми почнемо поставки Leopard в Україну до літа. Заглядаючи наперед, сподіваюся, що буде можливо передати близько 100 танків Леопард - 1, це стане значною допомогою для української армії", - наголосив Поулсен.

"Найближчим часом ми почуємо, як леопарди гарчать з данським акцентом", - заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Нагадаємо, у другій половині квітня Іспанія відправить Україні танки Leopard 2.

Бойові танки німецького виробництва не використовувалися з 1990-х років і були законсервовані. Вони вимагають переобладнання та перевірки бойової готовності.

Іспанія зобов’язалася відправити в Україну загалом 10 танків.

Крім того, Іспанія навчала 40 членів екіпажу танків і 15 механіків на військовій базі в місті Сарагоса на північному сході країни.

У березні до України прибули 18 танків Leopard з Німеччини. Танки Leopard 2 передані Україні з великим пакетом озброєння та запчастин. Разом з танками Німеччина також поставила 40 бронетранспортерів Marder.

Перед тим у березні Leopard передала Норвегія. Крім вісім танків. надіслала ЗСУ чотири допоміжні машини й надає кошти на боєприпаси та запчастини.

У квітні Данія і Норвегія підписали домовленість щодо передачі Україні 8 тисяч снарядів. Збірка боєприпасів для України буде вестися спільно двома країнами. Норвегія займеться корпусами снарядів, Данія надасть вміст для боєприпасів – порохові заряди, вогнегасники та запальні трубки.