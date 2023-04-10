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Данія передасть 100 танків Leopard - коли вони надійдуть до України
Данія планує передати Україні 100 танків Leopard. Про це повідомив виконуючий обов'язки міністра оборони Данії Троелс Лунд Поулсен під час брифінгу з міністром оборони України Олексієм Резніковим.
Наступного місяця Данія почне до України відправляти військову техніку.
У травні Україна може отримати артилерійські установки CAESAR, на них, зазначимо, на данських полігонах навчають українських військових.
До літа до України почнуть надходити Leopard.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Ми почнемо поставки Leopard в Україну до літа. Заглядаючи наперед, сподіваюся, що буде можливо передати близько 100 танків Леопард - 1, це стане значною допомогою для української армії", - наголосив Поулсен.
"Найближчим часом ми почуємо, як леопарди гарчать з данським акцентом", - заявив міністр оборони України Олексій Резніков.
Нагадаємо, у другій половині квітня Іспанія відправить Україні танки Leopard 2.
Бойові танки німецького виробництва не використовувалися з 1990-х років і були законсервовані. Вони вимагають переобладнання та перевірки бойової готовності.
Іспанія зобов’язалася відправити в Україну загалом 10 танків.
Крім того, Іспанія навчала 40 членів екіпажу танків і 15 механіків на військовій базі в місті Сарагоса на північному сході країни.
У березні до України прибули 18 танків Leopard з Німеччини. Танки Leopard 2 передані Україні з великим пакетом озброєння та запчастин. Разом з танками Німеччина також поставила 40 бронетранспортерів Marder.
Перед тим у березні Leopard передала Норвегія. Крім вісім танків. надіслала ЗСУ чотири допоміжні машини й надає кошти на боєприпаси та запчастини.
У квітні Данія і Норвегія підписали домовленість щодо передачі Україні 8 тисяч снарядів. Збірка боєприпасів для України буде вестися спільно двома країнами. Норвегія займеться корпусами снарядів, Данія надасть вміст для боєприпасів – порохові заряди, вогнегасники та запальні трубки.