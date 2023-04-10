Дрони, вантажівки, боєприпаси - Україна отримала від Німеччини нову партію допомоги

Уряд Німеччини передав Україні черговий пакет військової допомоги. Про це йдеться на сайті німецького міністерства оборони.

У переліку надісланої допомоги від Німеччини:

1 броньована інженерна машини DACHS на базі німецького танка Leopard 2;

8 вантажівок Zetros;

8 систем мобільних антен;

8 дронів-розвідників;

23 520 боєприпасів калібру 40 міліметрів.

“Кошти на ініціативу з модернізації становлять 2,2 мільярда євро на 2023 рік. Кошти мають бути спрямовані, в першу чергу, на підтримку України. Водночас вони використовуватимуться для фінансування збільшених обов’язкових внесків Німеччини до Європейського фонду миру (EPF), які, у свою чергу, можуть бути використані для відшкодування державам-членам ЄС витрат на надання підтримки Україні”, - йдеться на сайті міністерства оборони Німеччини.

Зазначимо, що наразі Німеччина вже передала 4 броньовані машини DACHS, 52 вантажівок Zetros, 34 мобільних антен, 26 дронів-розвідників. Загальна кількість патронів калібру 40 мм - 83 520.

Зокрема, у березні 2023 року в рамках попереднього пакету допомоги Німеччина передала Україні 18 танків Leopard 2A6 з боєприпасами й 40 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами, а також:

дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини для бронетехніки Bergepanzer 3;

два танки для розмінування WISENT 1;

ще 24 вантажівки Zetros, на додачу до 28 переданих раніше;

ще 40 тисяч аптечок, на додачу до 120 тисяч переданих раніше;

103 тисячі турнікетів.

У квітні 2023 року уряд Німеччини заявив, що надає Україні інвестиції на загальну суму 221 мільйон євро (242 мільйони доларів). Вони поширюються на 11 проектів в Україні німецьких компаній.

Інвестиції стосуються агросфери, виробництва будматеріалів та електроніки.

На початку березня 2023 року Німеччина передала Україні машини для зведення мостів, за допомогою яких бойові підрозділи долають річки, протитанкові рови та інші перешкоди. Biber може за лічені хвилини розгорнути та згорнути 22-метровий міст. Переправа важить близько 9,94 тонн і витримує приблизно до 55 тонн.