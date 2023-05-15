Для более 3000 украинцев в этом году Норвегия проведет военные учения

В течение 2023 года вооруженные силы Королевства Норвегия проведут учения для 3200 украинских военных. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Норвежские инструкторы будут учить украинцев как на территории Норвегии, так и за границей.

Об этом стало известно во время визита министра обороны Норвегии Бьорна Арильда Грэма и исполняющего обязанности начальника МВД Мортенема Эггенома тренировок украинских воинов на одном из полигонов.

Как напомнили в ВСУ, с конца апреля Инструкторы Норвежской национальной гвардии Heimevernet приступили к четырехнедельному интенсивному обучению более 100 военнослужащих Вооруженных Сил Украины военной медицине, огневой подготовке и командному лидерству. Это первый из нескольких курсов, где норвежские инструкторы Норвежской национальной гвардии будут учить украинцев в Норвегии.

Мы будем поддерживать подготовку и обучение украинских кадров как в Норвегии, так и в других странах. Такая поддержка станет все важнее, поскольку Украина использует все больше западных материалов. Это также продолжит и увеличит преимущество Украины россии, когда дело дойдет до отправки хорошо мотивированных и хорошо подготовленных военных на поле боя”, - заявил министр обороны Королевства Норвегии Бьорн Арильд Грэм.

Высокопоставленные чиновники добавили, что для украинцев уже готовы места для проживания и поселения. Кухня ориентирована на украинские блюда, а на тренировочном поле создали окопы и опорные пункты.

Также 15 мая начнутся учения для украинских военных в Латвии. В частности, украинцев будут тренировать специалисты из Канады. Подготовка в Латвии будет сосредоточена на украинских младших офицерах, их будут тренировать разведке и планировке боев.

Это не первые учения для украинских военных, которые проводит Канада. Около 170 специалистов из страны находятся в Великобритании и около 80 солдат в Польше, где помогают защитникам из Украины получить необходимые навыки.

Также, по словам американского генерала, в настоящее время американские инструкторы обучают более двух тысяч украинских военных.

Ранее Минобороны Британии заявило, что 14 тысяч украинцев прошли обучение в их стране и вернулись защищать свою родину.

В частности, в марте украинские военные закончили обучение на танках Challenger 2 в Великобритании и, как сообщили, возвращаются в Украину вместе с машинами, которые планируется использовать в контрнаступлении против России.

В апреле бойцы Вооруженных сил Украины завершили обучение по работе с самоходными артиллерийскими установками Caesar.