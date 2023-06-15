Литва и страны Альянса закупят для Украины средства ПВО

Литва, Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция и Исландия закупят средства противовоздушной обороны для Украины на сумму 107,5 млн. евро, при этом взнос Литвы будет составлять 6 млн. евро.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Литвы.

Министр национальной обороны Арвидас Анушаускас заявил, что Литва упорно ищет пути поддержки Украины. Средства противовоздушной обороны, предоставленные семью странами, должны поддерживать способность Украины защищать критическую инфраструктуру, гражданское население и военный персонал.

Приобретение средств противовоздушной обороны является первым из пяти пакетов помощи, запланированных на втором этапе закупок Международного фонда для Украины (IFU), управляемого Великобританией. Семь государств-союзников и стран-партнеров собрали для IFU около 608 миллионов евро.

Кроме того, Британия обязалась в ближайшее время перечислить дополнительные 292 миллиона евро в фонд.

Ведомство также сообщило, что приобретенные для Украины боевые и разведывательные беспилотники уже производятся и будут поставлены в Украину этим летом.

"IFU является примером сотрудничества между членами Альянса, которое объединенно укрепляет Украину и борется с варварской российской агрессией", - сказал госсекретарь обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес на встрече министров обороны, являющейся участником IFU, в Амстердаме в среду.

Ранее сообщалось, что правительства Исландии, Латвии и Нидерландов внесли новые грантовые взносы в начатый Всемирным банком Целевой фонд поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины (URTF).

Кроме этого, 25 мая правительство Литвы анонсировало новый пакет военной помощи Украине. В частности, в него войдут боеприпасы.