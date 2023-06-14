Три страны пожертвовали еще €65 миллионов в фонд Всемирного банка для восстановления Украины

Правительства Исландии, Латвии и Нидерландов внесли новые грантовые взносы в основанный Всемирным банком Целевой фонд поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF).

Как говорится в сообщении Всемирного банка, Нидерланды пожертвовали 60 миллионов евро, Латвия - 2 миллиона евро, а Исландия - 500 миллионов местных крон (3,6 миллиона долларов). Для Латвии взнос в этот фонд является первым. С учетом этого объем фонда в настоящее время достиг более 920 миллионов долларов.

"Мы благодарны Исландии и Нидерландам за постоянную поддержку и приветствуем присоединение Латвии к URTF. Текущие потребности Украины и потребности в восстановлении - огромны. Эти щедрые взносы позволят властям Украины отремонтировать жизненно важную энергетическую инфраструктуру, дороги, мосты, жилье, школы и помочь своему народу восстановить жизнь", - отметил региональный директор Всемирного банка в Восточной Европе Аруп Банерджи.

Напомним, что данный донорский фонд, целью которого является поддержка правительства Украины в решении вопросов оказания чрезвычайной помощи и последующего восстановления страны, был основан ВБ в декабре 2022 года. Тогда Швейцария, Австрия, Исландия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция внесли в него 250 миллионов долларов.

В апреле Всемирный банк объявил о выделении гранта в 200 миллионов долларов из этого фонда на ремонт энергетической инфраструктуры Украины. После этого в фонд внесла 471 миллион долларов Япония.

Напомним также, что в декабре ВБ объявил о предоставлении Украине помощи на 610 миллионов долларов, в том числе кредита Международного банка реконструкции и развития на 500 миллионов долларов, покрытого госгарантиями Великобритании.

В феврале же Украина договорилась с МБРР о получении от него гранта в 50 миллионов долларов на восстановление критически важной логистической инфраструктуры, а также увеличения пропускной способности путей импорта и экспорта.