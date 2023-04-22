Правительство Японии выделило 471 млн долларов в фонд для помощи Украине

Правительство Японии объявило о вкладе в 471 млн долларов в Целевой фонд поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины (URTF). Об этом сообщила пресс-служба Всемирного банка.

Этот взнос является частью обязательств в 5,5 млрд долларов, которые Япония взяла на себя в феврале, чтобы помочь восстановить разрушенную инфраструктуру и поддержать народ Украины. 5 млрд долларов из этой суммы – это кредитное покрытие, которое поддержит займы Всемирного банка для Украины в следующем году.

Выделенные деньги более чем удваивают средства URTF. Теперь общая сумма грантовых ресурсов на безотлагательные работы по ремонту энергетической инфраструктуры, дорог, мостов, жилья, школ и больниц составляет более 850 млн долларов. Сейчас фонд поддерживает проекты, которые касаются:

восстановления энергетических ресурсов и подготовки к зиме;

восстановления основной логистической инфраструктуры;

укрепления системы здравоохранения.

"Япония продолжает поддерживать Украину и украинский народ. Мы тесно сотрудничаем с Всемирным банком в оказании поддержки Украине [...] Мы ожидаем, что наши взносы будут эффективно использованы для удовлетворения наиболее неотложных потребностей Украины по ремонту критически важной инфраструктуры", – высказался замминистра финансов Японии по международным вопросам Кентаро Огата.

Напомним, ранее министр финансов Японии Суничи Судзуки заявил о передаче 3,5 млрд долларов прямой бюджетной поддержки Украине в течение 2023 года. Предполагается, что средства позволят профинансировать, в частности, социальные и гуманитарные расходы в Украине.