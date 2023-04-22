Уряд Японії виділив 471 млн доларів у фонд для допомоги Україні

Уряд Японії оголосив про внесок у 471 млн доларів у Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF). Про це повідомила пресслужба Світового банку.

Цей внесок є частиною зобов’язань у 5,5 млрд доларів, які Японія взяла на себе в лютому, щоб допомогти у відновленні зруйнованої інфраструктури та підтримати народ України. 5 млрд доларів із цієї суми – це кредитне покриття, яке підтримає позики Світового банку для України наступного року.

Виділені гроші більш ніж подвоюють кошти URTF. Тепер загальна сума грантових ресурсів на невідкладні роботи з ремонту енергетичної інфраструктури, доріг, мостів, житла, шкіл та лікарень становить понад 850 млн доларів. Наразі фонд підтримує проєкти, які стосуються:

відновлення енергетичних ресурсів та підготовки до зими;

відновлення основної логістичної інфраструктури;

зміцнення системи охорони здоров'я.

"Японія продовжує підтримувати Україну та український народ. Ми тісно співпрацюємо зі Світовим банком у наданні підтримки Україні [...] Ми очікуємо, що наші внески будуть ефективно використані для задоволення найбільш нагальних потреб України з ремонту критично важливої інфраструктури", – висловився заступник міністра фінансів Японії з міжнародних питань Кентаро Огата.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Японії Сунічі Судзукі заявив про передачу 3,5 млрд доларів прямої бюджетної підтримки Україні протягом 2023 року. Передбачається, що кошти дозволять профінансувати, зокрема, соціальні та гуманітарні видатки в Україні.