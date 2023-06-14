Три країни пожертвували ще €65 мільйонів у фонд Світового банку для відновлення України

Уряди Ісландії, Латвії та Нідерландів внесли нові грантові внески до започаткованого Світовим банком Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).

Як йдеться у повідомленні Світового банку, Нідерланди пожертвували 60 мільйонів євро, Латвія – 2 мільйони євро, а Ісландія – 500 мільйонів місцевих крон (3,6 мільйона доларів). Для Латвії внесок у цей фонд є першим. З урахуванням цього обсяг фонду нині сягнув понад 920 мільйонів доларів.

“Ми вдячні Ісландії та Нідерландам за постійну підтримку та вітаємо приєднання Латвії до URTF. Поточні потреби України та потреби у відновленні – величезні. Ці щедрі внески дозволять владі України відремонтувати життєво важливу енергетичну інфраструктуру, дороги, мости, житло, школи та допомогти своєму народу відновити життя", - зазначив регіональний директор Світового банку у Східній Європі Аруп Банерджі.

Нагадаємо, що цей донорський фонд, метою якого є підтримка уряду України у вирішенні питань надання надзвичайної допомоги та подальшого відновлення країни, було засновано СБ у грудні 2022 року. Тоді Швейцарія, Австрія, Ісландія, Литва, Нідерланди, Норвегія та Швеція внесли до нього 250 мільйонів доларів.

У квітні Світовий банк оголосив про виділення гранту у 200 мільйонів доларів із цього фонду на ремонт енергетичної інфраструктури України. Після цього у фонд внесла 471 мільйон доларів Японія.

Нагадаємо також, що у грудні СБ оголосив про надання Україні допомоги на 610 мільйонів доларів, зокрема кредиту Міжнародного банку реконструкції та розвитку на 500 мільйонів доларів, покритого держгарантіями Великобританії.

У лютому Україна домовилася з МБРР про отримання від нього гранту в 50 мільйонів доларів на відновлення критично важливої логістичної інфраструктури, а також збільшення пропускної спроможності шляхів імпорту та експорту.