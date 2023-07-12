Норвегия предоставит Украине микродроны для разведки

Норвегия пришлет Украине еще одну партию микродронов для разведки Black Hornet. Речь идет о 1000 новых беспилотниках, которые будут предоставлены по просьбе украинской власти.

Об этом сообщает Минобороны Норвегии.

Данные дроны находятся на вооружении в ряде стран-союзников, включая США и Великобританию. Беспилотник используется для разведки и определения целей. По словам министра обороны Бьорна Арильда Грама, он прост в эксплуатации, надежен и его трудно обнаружить. Микродроны особенно хорошо подходят для боя в городских районах.

"Тесное сотрудничество с оборонно-промышленным комплексом будет крайне необходимо, чтобы в будущем иметь возможность поддерживать необходимые поставки военной техники в Украину. Это также способствует тому, что Украина получит более современное и эффективное оборудование", - говорится в сообщении.

Black Hornet – один из самых маленьких разведывательных дронов в мире, который можно просто положить в карман. Его вес всего 32 грамма, а длина – 17 см, однако оснащен двумя оптическими камерами и тепловизором. Может заходить в воздухе 25 минут, стандартная высота полета — 10-30 метров.

Напомним, впервые Норвегия и Британия заявили о поставках Украине микродронов Black Hornet в августе 2022 года.

Украина также договорилась с Германией о поставках дополнительных пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot и ракет к ним.