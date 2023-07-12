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Зеленский и Шольц договорились о дополнительных Patriot для ВСУ

Зеленский и Шольц договорились о дополнительных Patriot для ВСУ
Владимир Зеленский и Олаф Шольц на полях саммита НАТО. Фото: президент Украины/Twitter

Украина договорилась с Германией о поставках дополнительных пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot и ракет к ним.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по результатам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

"Есть договоренность о дополнительных пусковых установках "Петриот" и ракетах для них от Германии. Это очень важно для защиты жизни в Украине от российского террора!", - отметил он.

Также стороны обсудили гарантии безопасности Украины на пути в НАТО.

"Благодарен за готовность Германии к длительной, многолетней поддержке Украины и нашей защите свободы. Длительные программы поддержки - это лучший сигнал всем в мире, что наша Европа останется пространством безопасности и мира", - добавил Зеленский.

Ранее СМИ сообщили, что Федеральное правительство Германии подготовило очередной пакет оружия для Украины почти на 700 миллионов евро. В частности, Германия якобы должна передать пусковые установки для системы противовоздушной обороны Patriot, бронированные машины типа Marder и танки Leopard 1 A5 и артиллерийские снаряды.

Автор:
Нина Комащенко